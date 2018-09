Me sorprenden las palabras de un alto jerarca del gobierno cuando afirma: “La gente no cree que haya un problema fiscal grave”. Digo me sorprenden, pues, casualmente, el gobierno anterior utilizó diversas maniobras financieras para ocultarles la gravedad fiscal a los costarricenses, lo que se inició con el envío de un presupuesto que no incluía todos los compromisos existentes. ¿Falta de transparencia o cálculo electoral?