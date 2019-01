Su cara me era conocida porque lo había visto en múltiples fotografías del Directorio legislativo publicadas en medios de comunicación, donde usualmente aparecía detrás de los diputados. Pero no fue hasta 1994 cuando Antonio Álvarez, mi esposo, fue legislador, y más aún en 1995, durante su presidencia, que tuve la oportunidad de conocerlo y aquilatar sus cualidades de persona de bien. Me refiero a Humberto Morales, funcionario legislativo por más de seis décadas fallecido el martes pasado.