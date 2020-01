La otra cara de la moneda es el impacto en la seguridad social. Tan solo tres de cada diez personas de la fuerza laboral mantienen a la CCSS, relación que se agravará de no tomarse medidas por el envejecimiento de la población. El sistema es insostenible si no se amplia la base de contribuyentes mediante sistemas más flexibles y escalonados. Para ello, solo se necesita una decisión de la Junta Directiva, pero no la toma. En este 2020, no escatimemos esfuerzos para que se atiendan las demandas del sector productivo por una agenda de reactivación y, en cuanto a la educación, sugiero analizar la reforma llevada a cabo en Singapur, país que en pocos años se convirtió en referente en esta materia. Numerológicamente, el 2020 tiene tres significados: el pragmatismo, el trabajo en equipo y el potencial infinito; a eso debemos agregar una mayor apertura y la búsqueda de soluciones innovadoras, pues la recetas de siempre ya no funcionan.