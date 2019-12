Dickens reconoció cómo las Navidades fueron una de sus celebraciones favoritas, pese a que en su familia no solo no había lujos, sino que él, sexto hijo entre ocho, debió salir de la escuela a los 12 años para trabajar cuando su padre fue encarcelado por deudas. Su hermana Frances sirvió de inspiración para la creación de la hermana de Scrooge, la pequeña Fran; y su sobrino Henry, cuya salud fue siempre frágil, está caracterizado en el pequeño Tiny Tim, quien no corrió la misma suerte del personaje.