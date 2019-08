Lo que estas atletas nos demostraron es que son grandes campeonas en la cancha y fuera de ella. Que los obstáculos las hicieron más fuertes, que no se dejaron derrotar y que cuando cayeron tuvieron fuerza para levantarse y seguir adelante. Que sus triunfos sean el escalón para el próximo desafío, llámese la defensa del título, una cuadrangular en Brasil o el inicio de la ruta preolímpica en los entrenamientos de cara a Tokio 2020. ¡Gloria para Costa Rica y gracias por inspirar a otras mujeres a no permitir que les impongan límites, y por demostrar que no hay imposibles, que con pasión, ganas y garra sí se puede!