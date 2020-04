En enero del 2018, la revista Harvard Business Review publicó un artículo de Tascha Eurich, titulado “What Self-Awareness Really Is (and How to Cultivate It)”, donde comparte los resultados de 10 investigaciones en las cuales participaron 5.000 personas, y la conclusión fue que tan solo entre un 10 % y un 15 % de los entrevistados tenían tal capacidad. ¿Por qué es tan necesaria la conciencia de sí mismo? Los estudios muestran que quienes la adquieren tienen más confianza en sí mismos, son más creativos, toman mejores decisiones, tienen mejores relaciones y se comunican más eficazmente.