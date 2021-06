No me lo ha pedido, pero como ya José María Figueres es candidato, me atrevo a susurrarle públicamente un breve consejo: no hacer ruido. No me refiero al relacionado con la búsqueda de votos, las polémicas y promesas de campaña, o la insistencia en «por qué soy el mejor». Hablo del ruido que, impulsado por autosuficiencia o imprudencia, crea confusión y obstaculiza las decisiones. Es el ruido que, en un reciente libro con ese título, Daniel Kahneman, nobel de Economía, y dos coautores, definen como «la variabilidad no deseada en las valoraciones del mismo problema».