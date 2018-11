Las formas artísticas (sonoridades, palabras, trazos, volúmenes) armonizarían o no según un sistema de reglas que no es sino una transposición, al plano lúdico, de la ética. Los gestos morales (perdonar, agradecer, comprender, absolver) armonizan o no según un sistema de reglas que no es sino una transposición, al plano ético, de la estética. La palabra clave, en ambos casos, parece ser “armonía”, que es un concepto tan ético como estético.