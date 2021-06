No me quejo: al cabo de la jornada, las cuentas fueron desbloqueadas. Recordé entonces que en mis tiempos universitarios, cuando quise obtener un carné para sustituir otro que había perdido, la empleada a cargo rechazó mi petición si no presentaba el extraviado; que ahora mismo a mucha gente se la ha desoído porque sus cédulas de identidad habían vencido, pese al decreto que prorrogó su vigencia; o que una sociedad de seguros exige la cédula de identidad del difunto para atender peticiones legítimas de terceros supérstites, aunque disponga de una constancia de defunción y nadie conozca el paradero de este personalísimo documento.