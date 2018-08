Efectos. En ese complejo escenario mundial, ¿dónde quedamos nosotros? La buena noticia es que las causas del remezón fueron muy específicas y, por lo tanto, pasajeras, por lo cual no cabría esperar el descarrilamiento de la economía mundial (al menos hasta el 2020) ni contagio a otras naciones; la no tan buena es que Costa Rica, aunque mantiene buenos índices inflacionario y cambiario (reservas), tiene un moderado déficit de balanza de pagos, goza de un crecimiento aceptable (3 %) y subió tasas de interés (si no lo hiciera, el ahorro merma y el tipo de cambio se desploma), mantiene un alto déficit fiscal. Si no se arregla pronto, podría desembocar en una crisis.