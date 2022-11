Reformas al Ministerio Público: menos autocracia y más carrera fiscal

El Ministerio Público es un órgano con independencia funcional, con desconcentración máxima, como corresponde a un órgano judicial, aunque no sea jurisdiccional. La autonomía, saludable y conveniente institucionalmente, no justifica que la Fiscalía no haya definido una carrera fiscal que responda, en cuanto a los nombramientos, a criterios objetivos y de idoneidad.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌