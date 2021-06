Pero incluso si estas estructuras masivas y ambientalmente dañinas se instalaran, no podrían producir un suministro confiable de energía suficiente. Los artículos que publicitan el poder de generación máximo de las plantas solares y eólicas suelen omitir que estas pueden llegar a estar varios días sin entregar casi nada de energía. Si fuera posible almacenar en forma eficiente la energía no utilizada, los períodos malos se podrían compensar; pero la tecnología de las baterías no se puede mejorar más allá de lo que permiten las leyes de la química.