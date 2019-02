La Unión Europea ha sido más ambivalente. Desconoce la legitimidad de Maduro y le dio un ultimátum para convocar a elecciones, que vence el domingo; sin embargo, decidió establecer un “grupo de contacto” para buscar una salida a la crisis en 90 días, mediante elecciones. Su vocera aclaró que no se trata de “un proceso formal de mediación o diálogo, sino de apoyar una dinámica política, que el grupo puede acompañar y consolidar”. ¿Qué implica? No sé; solo espero que parta de que tal “dinámica” la encabeza el presidente interino Guaidó, no el dictador Maduro.