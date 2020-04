La diputada Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN, ha sido impulsora de esto último. Por ello, imagino que sus recientes dudas son realmente eso, y no implican un rechazo propio o de sus compañeros. Además, el apoyo del expresidente Óscar Arias al proyecto debería tener peso en la fracción. Sobre el PUSC y Nueva República, no me atrevo a decir lo mismo: su brújula política padece de gran inestabilidad, y a menudo tiende a distorsionar su concepción de las prioridades nacionales.