Si en cualquier circunstancia negociar es parte de la dinámica democrática, cuando prevalece la fragmentación partidista —como ahora— su ejercicio se torna inevitable; incluso obligatorio: una divisa a exhibir, no una acción de la cual sospechar. Ojalá una dinámica permanente. Si nadie tiene mayoría, y la suma de dos bancadas (para peor, a menudo fragmentadas) no permite construirla, ¿qué opción existe si no negociar?