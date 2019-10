No los mencionó, pero su blanco principal fueron los “hermanos separados” fieles a Fabricio Alvarado, autores de los chantajes al Ejecutivo, pero también el PUSC, que, en otro arranque de miopía, decidió acompañarlos en el malogrado proyecto sobre uniones. Sin embargo, lo más importante no es a quiénes acusó, sino las dos promesas que hizo, una explícita (no obstruir para imponer) y otra implícita: rechazar la polarización artificial de los ciudadanos como estrategia política. Esta última es, a la vez, un acto de expiación, porque fue ese partido, con Fabricio Alvarado como candidato, el que exacerbó las divisiones para impulsar su candidatura en el 2018. En buena hora el cambio.