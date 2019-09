No sé cuál será su intención de fondo, pero toda modalidad del plan que llegara a aprobarse implicaría un grave retroceso para el sistema de seguridad social. Hasta ahora, no he oído o leído ningún argumento medianamente lógico para apoyarlo; solo erupciones emotivas. Por esto, me temo que, en el fondo, su marca es el populismo, y su lema “gaste ahora y juéguesela después”. Algo muy lejano de la responsabilidad legislativa.