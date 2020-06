Al igual que Christiana Figueres, no demonizo la industria del petróleo y el gas. Sin ellos, no tendríamos mucho del desarrollo actual; si desaparecieran de pronto, las consecuencias serían terribles. Pero, también como ella, sigo la evidencia científica para concluir que debemos frenar y reducir drásticamente el consumo —y el del carbón— como combustibles, lo cual implica hacer lo mismo con su producción. De lo contrario, el calentamiento global seguirá su devastador curso irreversible, con funestas consecuencias para todos, Costa Rica incluida. Por esto, no se trata solo de asumir una correcta responsabilidad internacional difusa, sino de proteger nuestro entorno cercano.