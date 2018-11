La política pro se centra en articular soluciones y estimular la discusión severa, pero respetuosa. Su principal ancla es racional, aunque no descuide las emotivas. Concibe a los militantes de otros bandos como adversarios, no enemigos, y respeta las vías democráticas para resolver disputas, aunque los resultados le sean adversos. Sabe que no hay democracia sin denuncia, crítica y confrontación, pero también que, cuando estas se degradan hasta los insultos, la intolerancia, la manipulación, el dogmatismo, la exclusión, el odio, o los artilugios retóricos para encubrir causas inconfesables, se vuelven tóxicas. En esto consiste la política contra: intoxicar.