Valoración no implica complacencia. El proceso de mejorar o reformar estas y otras variables debe seguir. La actitud crítica no debe cesar. Y la sana insatisfacción con lo que tenemos, como acicate para superarnos personal y colectivamente, siempre resulta necesaria, sobre todo en momentos de crisis. A la vez, sin embargo, debemos reconocer las fortalezas, no como pócima para reducir ansiedades o depresiones, sino como vía para la acción racional.