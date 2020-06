A la Asamblea, le repito lo que dijo ayer el exministro Chaves en La Nación: que no se ponga “creativa”, sea repartiendo beneficios, cediendo ante clientelas u otorgando exoneraciones. A los grupos de interés, que no se pasen en sus presiones: no hay para todos y la prioridad son los más vulnerables. Y a los demás (me incluyo), paciencia para resistir un viaje largo y lleno de turbulencias. Lo entiende la OCDE; creo que también lo entenderán las calificadoras. Pero lo más importante es que el país lo necesita. Más que la nota, debemos mejorar los hechos.