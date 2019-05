No me refiero tanto a la fluidez de las votaciones para elegir un Directorio con representación de cinco fracciones, ni a la decisión de elegir presidente al liberacionista Carlos Ricardo Benavides, persona serena, experimentada y responsable. Todo esto es clave, pero lo que otorga al desenlace una calidad democrática mayor es que los acuerdos se fundamentan en una convergencia sustantiva sobre objetivos, no en una simple distribución de puestos.