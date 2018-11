Mi profesión es el periodismo, pero mucho antes de escoger su ruta me impregné de la profunda vocación de mi mamá, maestra de maestros. De ella aprendí que la razón de ser de la enseñanza son los estudiantes, que su aprendizaje y crecimiento compensan nuestros sacrificios (de los que no debemos presumir) y que ante cada niño y cada joven tenemos un supremo deber como articuladores de conocimientos, pero, sobre todo, como ejemplos de ser y actuar. Fueron valores también encarnados por maestros entrañables como Gloria Bilbao, Carlos Luis Altamirano, Sergio Román, Luis Carnevale, John C. Merrill y Howard Simons, y que he intentado replicar —con tantas imperfecciones como apego— en las aulas universitarias a las que he estado vinculado por décadas.