Frente a su descontrolada crisis, los diputados adoptaron el martes, a instancias del Ejecutivo, una respuesta provisional: un presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones para pagar tres meses de salarios. Es decir, una aspirina para paliar la enfermedad terminal. Quizá se justifique: es un costo no repetitivo, y quizá dé oxígeno para buscar alguna salida. Pero esta no parece existir. Por razones ligadas a vicios crónicos de la institución y a la incompetencia del gobierno anterior, no se tomaron a tiempo las medidas para diseñar opciones sostenibles ante la nueva realidad; tampoco se estructuraron proyectos de desarrollo provincial financiados por el canon que paga la TCM.