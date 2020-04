Difícil no conmovernos hoy con este fragmento de La peste, novela esencial del francoargelino Albert Camus, publicada hace 73 años. No me mueve solo la arremetida de la covid-19, sino, especialmente, el heroísmo cotidiano, alimentado por la honestidad, la solidaridad y el ímpetu de hacer bien lo que nos toca, que ha aflorado en esta difícil coyuntura.