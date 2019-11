Aún es prematuro hacer listas sobre “lo mejor” o “lo peor” del año, y no soy aficionado a ellas. Sin embargo, me atrevo a escoger como la noticia más estimulante de las últimas semanas una con sabor local y aroma nacional. Salió el pasado lunes en La Nación, y revela las apreciables mejoras de convivencia en la comunidad de Guararí, Heredia, reflejadas no solo en la reducción de la violencia, sino también en los datos y vivencias de mayor bienestar ciudadano.