Como modelo, la propuesta tiene gran sentido. Sin embargo, noto en ella dos debilidades. La primera es que la dinámica no es tan lineal ni automáticamente incremental, como puede entenderse de lo que dice la Contraloría. A menos que los jerarcas padezcan de aguda pasividad y complacencia, lo usual es que los presupuestos no sean producto de una dirección única (hacia arriba o hacia abajo), sino de un intercambio de posiciones y direcciones que, tras desvíos y contorsiones, conduce al resultado final. No quiere decir que sea óptimo, pero la mayoría de sus imperfecciones surgen de otro problema: la inflexibilidad en los gastos, que limita el poder discrecional en la cadena de mando.