La urgencia es real. El calentamiento global se ha convertido en el gran desafío existencial de la humanidad. Su impacto es cada vez más acelerado y extenso. Si no lo frenamos a tiempo, pronto podríamos llegar al punto de no retorno. No nos borrará de la faz de la tierra, pero sus efectos acumulados generarán una dinámica inercial devastadora, muy difícil de contener. El Acuerdo de París del 2015 logró compromisos clave para evitar que la temperatura global suba más allá de 2 grados centígrados respecto al nivel preindustrial, aunque el ideal es 1,5. Sin embargo, los avances han sido insignificantes.