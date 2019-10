La pretensión de Maduro se conocía desde hacía más de un año, pero no fue hasta el 3 de octubre que, vía Twitter (no declaración oficial), el presidente (no la Cancillería) propuso al país “como alternativa”. Apenas quedaban dos semanas para formalizar la candidatura y buscar apoyos, un complejo toma y daca de votos en el futuro, en el cual los valores no siempre prevalecen. Más aún, la proclamada “dupla” con Brasil nunca se dio en la práctica porque todo indica que su Cancillería no se volcó a nuestro favor. Así, el gobierno asumió un costo interno por ese vínculo simbólico, pero sin un resultado práctico.