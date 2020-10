No importa cómo se le llame (¿quizá alcaldización?), el trasfondo de la inquietud supera su blanco específico. Toca un mal al que no escapa ningún partido: la tendencia a encerrarse en los juegos internos, las luchas de poder y los bloqueos o impulsos de aspiraciones personales, en lugar de poner el ojo en lo esencial. Me refiero a qué plantear al país y cómo responder a un electorado cada vez más fragmentado, infiel, exigente y escéptico.