Dos han sido reiteradas alegremente: que la propuesta no contempla reactivación ni reforma del Estado. Este argumento desconoce que el acuerdo no es un programa de desarrollo, sino de consolidación fiscal, y como tal hay que valorarlo. Ignora que no habrá reactivación sin estabilidad y confianza, y que ambos objetivos se alcanzarán con el FMI; también, que el plan sí incluye importantes reformas, como la ley de empleo público, aunque algunos diputados insisten en torpedearla. Y recordemos que, en los últimos tres años, gracias al alineamiento Ejecutivo-Legislativo, avanzamos en la agenda reformista más ambiciosa de las últimas dos décadas. Allí están, entre otras, la reforma fiscal, el ordenamiento de las huelgas y las leyes para el acceso a la OCDE. Este proceso debe seguir, no frenarse con ocurrencias legislativas.