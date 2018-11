Tomará posesión mañana, pero aún no sabemos quién gobernará México durante los próximos seis años. No me refiero al nombre: Andrés Manuel López Obrador, AMLO para la prensa; tampoco a su conocida trayectoria política, su contundente triunfo electoral el 1.° de julio (que incluyó el control del Senado y la Cámara de Representantes) o su pregonado compromiso con la honestidad y la justicia.