No desdeño la importancia de resguardar la autonomía, pero ni está realmente amenazada ni debe enarbolarse como cortina de humo para evitar la autocrítica, la transparencia, el rendimiento de cuentas y la ruptura de prácticas disfuncionales y dispendiosas. Es hora de que, por un lado, las autoridades universitarias no vean en cualquier crítica un ataque, y que, por otro, el examen externo —desde la Asamblea Legislativa, los medios o cualquier otra parte— abandone injustificados prejuicios ideológicos o el reflejo condicionado de que lo público no funciona.