En ella hay elementos que no me agradan y ausencias que creo inconvenientes. Sin embargo, tras más de una década de negociaciones, recriminaciones, parálisis y acumulación de deuda, es lo mejor posible y, a la vez, urgente e indispensable. Descarrilarla, no importa la excusa, sería demoledor. Muchos han aportado a su articulación, pero la claridad, prudencia y decisión del presidente, Carlos Alvarado, quien desde la campaña asumió el tema sin tapujos, han sido ejemplares. Nuestra responsabilidad ciudadana es abandonar las trincheras cavadas en los pequeños círculos y asumirnos como miembros de ese territorio más grande y trascendente llamado interés nacional. A todos nos cobija; de todos depende. Debemos sumarnos a la tarea de defenderlo.