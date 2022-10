¿Quién es el soberano?

En su texto Patriarcha, de 1680, el inglés Robert Filmer libró una batalla argumentativa contra otros hombres humanistas y protoilustrados, como el holandés Hugo Grocio y el inglés Thomas Hobbes, como parte de la gran contienda cultural que forjó la democracia liberal moderna.

Para Filmer, como lo indica el nombre de su libro, el razonamiento era simple y “evidente”: Dios le dio la soberanía sobre el mundo —incluida Eva, su descendencia, los otros animales, el resto de la naturaleza— a Adán y, de patriarca en patriarca, la soberanía fue pasada a los hijos varones, que fueron los reyes de los distintos Estados.

Por el contrario, tanto Grocio en su tierra como el simpático pero igualmente patriarcal de Hobbes —en el exilio, huyendo de la persecución monárquica— afirmaron que la legitimidad del soberano provenía del contrato que pactaban los hombres para su protección mutua, en el imaginado estado de naturaleza original.

Ni Grocio ni Hobbes se atrevieron a negar la idea del creacionismo (“Dios creó al mundo…”) por razones contundentes: durante su exilio en París, Hobbes pudo encontrarse con Galileo, también exiliado debido a su trabajo científico y encerrado hasta su muerte por desafiar la autoridad religioso-monárquica defendida por Filmer.

Sin embargo, para Hobbes, y poco después para el también inglés John Locke, considerado el “padre” de la democracia liberal moderna, en tierras como las europeas, la monarquía constitucional era defendible en la medida que la legitimidad del poder soberano provenía del parlamento y de su contrato social, traducido en una Constitución.

Con distintos matices y a lo largo de un debate que continuó a lo largo de varios siglos, además de ese poder ejecutivo claramente sujetado a ciertos límites por la Constitución, ese poder soberano parlamentario también fue la fuente de claramente delimitados poderes judicial y electoral.

Las cosas en su lugar

Pero desde entonces, en las tierras que son gobernadas por democracias representativas modernas, como Costa Rica, existe la comprensión básica de que el parlamento o asamblea legislativa, comoquiera que se llame en cada territorio, es la fuente del poder legítimo y de la democracia. Es, para decirlo a lo tico, “el Primer Poder de la República” o, para decirlo en términos antiguos, es “el soberano”.

Desde entonces, también, no importa cuán sobredimensionada idea de sí mismo o de sí misma tenga quien ejerza el poder ejecutivo, o —pensando en positivo—, no importa cuánta voluntad tenga un presidente para hacer algo que, en su opinión, será beneficioso para el pueblo, si el pueblo, mediante su voto, eligió a más diputadas y diputados que no están de acuerdo. El ejecutivo no puede atropellar al parlamento.

Cuando no era así, en tiempos de Filmer, Grocio, Hobbes y Locke, es decir, cuando las monarquías tenían el poder absoluto y eran el soberano, decidían incluso sobre la vida y la muerte de sus súbditos “desobedientes” y no había más contrapesos que la compasión del monarca.

Lo mismo ocurría con lo que hoy, gracias a Locke, llamamos las libertades y los derechos individuales: su atropello por un presidente democráticamente elegido —y elegido sin trampa, por supuesto— nos resulta inaudito y aberrante, pero, antes de la conquista de la democracia liberal moderna, era lo corriente.

De hecho, fueron los abusos de los monarcas absolutos, tanto religiosos como políticos, que cobraban por la fuerza diezmos e impuestos, los que llevaron a los pueblos a poner las cosas en su lugar, limitar las potestades de los gobernantes y establecer equilibrios entre los distintos poderes de una república.

Resulta “destemplado”, desproporcionado, desubicado, fuera de lugar, entonces, que un presidente democrático liberal moderno recurra a amenazas verbales contra el parlamento de un país cuando la cuenta de votos no le alcanza para que le aprueben un proyecto de ley.

Aclaración necesaria

Por eso, yo me pregunto —porque le doy el beneficio de la duda—, qué habrá querido decir el presidente el miércoles pasado cuando aseveró que él no podía “garantizar” que “nuestros hijos” vivirán en democracia, si hoy ocurría una crisis económica como la de los años ochenta y la Asamblea Legislativa no aprobaba su pedido de emitir eurobonos por $6.000 millones.

Y espero que el presidente nos lo aclare. Que conste que así como la misión técnica del Fondo Monetario Internacional está de acuerdo con la solicitud presidencial, yo también pienso que la Asamblea debe aprobar la emisión, porque es el modo más eficaz de cambiar deuda cara por deuda barata y de dar tiempo a las delicadas finanzas públicas de estabilizarse.

Pero sugerir que si el soberano, es decir, la Asamblea Legislativa, no hace lo que el Ejecutivo propone se puede acabar la democracia, merece una explicación.

A pesar de los tiempos que corren, dudo que el Ejecutivo en verdad quiera volver a los tiempos de Patriarcha, con su parafernalia de persecuciones, cadenas, calabozos, cadalsos, guillotinas, verdugos, destierros y toda clase de expropiaciones de libertades y derechos individuales.

Doctora en Estudios Sociales y Culturales, es profesora e investigadora de la UCR.

