No podemos minimizar las enormes pérdidas y el caos vivido en estos días, pero no podemos, tampoco, quedarnos ahí. La huelga y los desórdenes que la acompañaron pusieron al desnudo la patología que aqueja al Estado costarricense: hemos venido construyendo nuestra vida social sobre un sustrato defectuoso que la hace muy vulnerable. Entre los factores de inestabilidad más evidentes, quizá el más notorio sea el brote de “particularismo” que nos aqueja. Este fenómeno, descrito por Ortega y Gasset, ocurre cuando cada grupo, cuando cada institución o parte de un Estado no ven más allá de sus intereses. Esto produce desarticulación en el Estado, que es, por su naturaleza, el más poderoso centro de unidad de la vida social.