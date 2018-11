¿Qué quisiera escribir hoy? Por lo general, me dejo llevar por lo que acontece o por lo que atenaza mi mente. Hay días en los que quiero escribir y no sé qué es lo que quiero decir. Se podría comparar ese sentimiento con aquellas situaciones donde una linda conversación placentera con otros es totalmente improductiva, pero, simplemente, se goza el momento y uno se abandona a las emociones que se suceden. Es posible que cuando se vuelve a estar juntos no seamos capaces de repetir la emoción de una conversación anterior y, mucho menos, de anticipar el éxito de una futura. Empero, el valor de haber compartido ese instante de la vida nos exime de la culpa de no poder repetirlo. Ese es el mundo del autor que no es totalmente dueño de su deseo y empeño por comunicarse.