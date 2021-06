Con Conavi es útil pensar en el concepto de una red que lo gangrena mediante una extensa trama de supuestos cómplices por acción u omisión. Tal como está no sirve y no valen acupunturas: lo más prudente es refundarla. Pero meterla al MOPT es cambiar de madriguera oscura. El Ministerio no es solución de nada y, más bien, su reforma es asunto pendiente. Empero, transformarlo implica ver qué hace uno con 4.000 funcionarios; en Conavi, hablamos de cientos de personas, algo más factible para la acción rápida.