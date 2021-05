El presidente tampoco es tonto. Sabe bien que, de aprobarse (algunos) impuestos tras largos meses de desgastante discusión, su entrada en vigor llegaría muy tarde para insuflarle nuevos recursos. No los aprovecharía (alguien le sopló al oído que nadie sabe para quién trabaja). Peor aún, si salieran menguados, con un IVA debilitado (sin subir tarifas) ni aprobar renta (llamada a hacer justicia distributiva), de poco servirían. Se cumpliría el famoso adagio sajón: Too little, too late!