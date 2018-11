Los abogados de la administración Trump insisten en que el caso no es “justiciable”, lo que significa que los tribunales no son el lugar apropiado para resolver las cuestiones en Juliana; aunque este no fuera el caso, continúan, los demandantes carecen de condición para demandar. Las cortes federales de Estados Unidos desde el nivel de distrito hasta la Corte Suprema –que, en su totalidad, ya han dictaminado que el caso debería ir a juicio– claramente no están de acuerdo.