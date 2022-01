Proliferación de partidos

En una entrevista, el Diálogo Interamericano me preguntó el porqué del aumento en el número de partidos y si esto era positivo para la democracia costarricense. Respondí que no lo era y se lo atribuí principalmente a dos causas.

Por un lado, las leyes electorales han facilitado la creación de partidos al eliminar el requisito de celebrar 400 asambleas distritales o más, lo que cercena una verdadera representación nacional de todos los distritos electorales y, en su lugar, pasa a 82 asambleas cantonales.

La otra razón es la interpretación del artículo 148 del Código Electoral, que, amparados al derecho de elegir y ser elegidos, así como al principio jurídico de que en derecho privado lo no está prohibido está permitido, les posibilita la doble postulación, que consiste en que las personas puedan aspirar tanto a la presidencia o vicepresidencia como a una diputación al mismo tiempo.

Desde 1998 esto ha sucedido en tres o cuatro ocasiones por elección presidencial, pero esta vez se rompen cifras históricas, con 16 de los 25 partidos cuyos candidatos utilizan la figura de la doble postulación.

La doble postulación manda diferentes señales, ninguna positiva, pues confunde al electorado y denota falta de transparencia de los aspirantes, ya que, en la mayoría de los casos, saben muy bien que se dicen aspirantes presidenciales, pero en realidad son aspirantes al Congreso que quieren aprovecharse de la mayor difusión y plataforma de las candidaturas presidenciales.

El proceder es truculento, y me resulta incomprensible como científica social que no entiendan que mandan una señal de debilidad y de falta de equipos, fundamental en una labor de gobierno, y su carencia es la antítesis de la naturaleza de una fuerza electoral permanente, ideológica y nacional por tratarse de partidos políticos hechos a la medida de aspirantes a una diputación, para quienes por lo general no fue viable alcanzarla en los partidos que otrora militaban.

Es muy conveniente que esta o la próxima Asamblea prohíba ser candidato simultáneamente a dos puestos diferentes, promueva reformas que favorezcan la representación de los distritos y refuerce las capacidades de supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones.

La autora es politóloga.