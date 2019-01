La fotografía no perpetúa un momento: lo destruye fijándolo. Solo en la memoria puede el momento conservar su frescura y su dinamismo. En la fotografía se convierte en otra cosa, en algo totalmente ajeno a la experiencia. Lo vivido se torna, en cierto modo, casi irreconocible. La foto no nos revela la verdad del instante, la escamotea. Solo a través de la memoria —de la cinética del recuerdo— perviven las cosas. La memoria no traiciona, no sustituye, no falsifica. Es la única manera eficaz de revivificar las imágenes, de devolverles su durée, en el sentido bergsoniano del término. Es lo que nunca comprenderá el turista vulgar. La foto nos quita el presente. Está siempre, por su naturaleza misma, difiriéndonos a un futuro virtual, al álbum de viajes que habremos de hacer de vuelta a casa.