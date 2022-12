Póngase en el lugar de ellos

Esa madrugada de Navidad regresé a casa y los dos me recibieron en la puerta con ojos desorbitados. No respiraban. Jadeaban. Me agaché e intenté tranquilizarlos, pero al mirar hacia la sala vi más indicios de su estado de pánico. Hicieron lo que nunca hacen: habían defecado en el piso, desordenadamente, cerca de la mesa del comedor.

