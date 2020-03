Que nadie se asuste. No importa lo que eso signifique, no se trata de perder la fe en la democracia, pues con la verdad en estado de delicuescencia ni el agua es definible. Le propongo al paciente lector que “se meta en la red”, busque el significado de “Bosco Ramos” y no se detenga, en la sopa de datos resultante, en el despliegue relativo a la Casa Salesiana Don Bosco Ramos Mejía porque la información sobre ese centro educativo argentino no difiere en nada de la de un respetable colegio religioso de Mata Redonda, Costa Rica. Pongámosle atención a la que se refiere a Bosco Ramos, elegido hace 39 años alcalde de la localidad californiana de Sunol.