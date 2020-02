Aun cuando Baricco escribe en italiano, el título de su libro es The Game, así que no se traduce. Debió titularse The Play, porque más bien es un monólogo en el que el dramaturgo no toma partido por una de las opciones que plantea, sino que se limita a representar el papel de un jefe de estación que se asoma al andén y advierte a los viejos usuarios del ferrocarril: “Señoras y señores, el tren de pasajeros que se dirige al futuro nunca más se detendrá aquí, porque siempre vendrá totalmente ocupado por sus nietas y sus nietos. ¡Y ay de ustedes si intentan abordarlo en marcha!”.