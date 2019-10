No sé si la explicación del primero se encuentre en la intención satírica de mi texto —evidentemente fallida—; solo sé que me vino desde el día en que, hace muchos años, un amigo chileno me encargó, para llevarla a escena como monólogo, una adaptación del ensayo satírico de Jonathan Swift titulado Una modesta propuesta para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país, y para hacerlos útiles al público. Publicado en 1729, ese artículo es una sátira de la élite económica de Inglaterra de entonces, en la que se le sugiere a una autoridad local imaginaria que a los progenitores irlandeses pobres y “papistas” se les permita vender a sus hijos como un producto gastronómico, lo cual también resulta ventajoso para el fisco. En mi adaptación, la propuesta iba dirigida a una autoridad mundial —el Fondo Monetario Internacional— y se refería a los niños pobres del llamado tercer mundo. Mi amigo chileno inventó, para enriquecer la cartelera, un dramaturgo llamado SWIFT-DURÁN.