No hay mal que por bien no venga. Después de caer en la cuenta de que, de haber sido escrito en español, el texto podría haber salido de la pluma de un alajuelense, se me ocurrió buscar una vieja fotografía. Resultó infructuoso. Pensé que no tenía importancia, pues una foto se puede revivir mirándola con la memoria. Esta, de cuando aún no existían los selfis, fue tomada en Washington. Aparezco sentado junto al poeta afroantillano Derek Walcott, quien ya había recibido el Premio Nobel de Literatura. La imagen corresponde a un momento posterior a mi fracaso en el propósito de convencerlo de que asistiese a un cónclave que se realizaría en Brasilia. Con una nobleza y una humildad que me parecieron siquirreñas, el poeta me expresó su pesar por no poder hacerlo, ya que la fecha de la reunión coincidía con la del estreno, en Nueva York, de una de sus obras de teatro.