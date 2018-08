No dio el brazo a torcer. Insistió en la futilidad de los esfuerzos que se hacen para reducir la catastrófica cantidad de fragmentos de plástico puestos a flotar en ríos, lagos y mares mientras no se le dé respuesta al problema que plantean las micropartículas de ese material, que hasta la sal de cocina contaminan. “Hay quienes proponen métodos estrafalarios para extraer de la atmósfera los gases contaminantes. Y cada vez que leo algo sobre eso solo atino a preguntarme cómo no lo pensaron antes de montar el desastre”, sentenció y afirmó que lo mismo piensa de las discusiones que se dan entre altos jerarcas de Estados y de organismos internacionales, en vanos intentos por resolver los desórdenes políticos, económicos y migratorios que ellos mismos generaron al propiciar, taimadamente, golpes de Estado y otras acciones destructivas. “No pensaron ni por asomo en el bienestar de los habitantes de los países que descuartizarían”, editorializó a viva voz.