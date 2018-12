Hasta donde entendemos, Gentile, reputado historiador del fascismo y sagaz crítico de los movimientos políticos de tendencias totalitarias, es bien aceptado en nuestros círculos académicos. Aun cuando es difícil adornar un nombre con ese adjetivo, en su caso no cabe duda: es demócrata, quizá porque, al no ser un “hombre de partido”, no adolece del lastre de cinismo propio de quienes, en aras de su ambición de poder, se sacrifican integrándose a uno de tantos. Con respecto a las ideas y praxis políticas actuales, Gentile hace lo mismo que un zoólogo con respecto a los reptiles: estudia y describe todas las especies que conoce, pero no manifiesta inclinación por una de ellas.