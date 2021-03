Pero he aquí el domingo siete: los políticos profesionales se alagartaron, por así decirlo, metiendo demasiada gente en el bote. Hicieron que la pregunta sometida a consulta popular —que debía responderse con sí o con no— incluyera una enorme cantidad de temas que nada tenían que ver con la prohibición del ejército, y el resultado fue que se les hundió el kayak. Ganó, de calle, el NO, por la sencilla razón de que el pueblo panameño no es idiota y quería comerse el platillo, pero no condimentado con cianuro.